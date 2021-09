Sparatoria all' Univeristà a Perm in Russia | otto morti e almeno 10 feriti L' aggressore è uno studente

(Di lunedì 20 settembre 2021)10: è il bilancio parziale dellaavvenuta all'università di, in. L'autore della strage, che sarebbe unodell'ateneo di 18 anni, è stato ...

Advertising

Corriere : Russia, sparatoria all’università di Perm: gli studenti fuggono dalle finestre, «ci son... - agorarai : +++ULTIM'ORA+++ È in corso una sparatoria all'Università di Perm, in Russia. Gli studenti scappano dalle finestre.… - Adnkronos : #Russia, sparatoria all'università di Perm: 8 morti, ucciso il killer. - franca705 : RT @eziomauro: Russia, sparatoria all'università di Perm: gli studenti fuggono calandosi dalle finestre - BreakingItalyNe : RUSSIA: Sparatoria all'università di Perm: Almeno 5 morti e 6 feriti, gli studenti fuggono dalle finestre -

Ultime Notizie dalla rete : Sparatoria all

Il bilancio parziale della'università di Perm, in Russia, sarebbe di otto morti e sei feriti. Lo sostiene il Comitato Investigativo citato dalla Tass. L'autore della strage, ucciso dalle forza dell'ordine, ..."Una persona è entrata e ha aperto il fuoco". E' salito ad almeno otto morti il bilancio della'università di Perm' (negli Urali), il cui autore sarebbe stato ferito durante l'arresto, lo ha detto il comitato investigativo russo. "Otto persone sono morte e diverse sono ferite. Il ...Milano, 20 set. (askanews) -https://twitter.com/i/status/1439850597306540033https://twitter.com/i/status/1439846329883283459https://twitter.com/i/status/1439854299836821507https://twitter.com/i/status ...Mash - altro media attivo su Telegram - ha scritto che stava studiando alla facoltà di legge dell’università, specializzandosi in scienze forensi In un comunicato, il comitato che si occupa delle prin ...