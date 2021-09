Motorsport - 800 gare in Formula 1 per la Brembo

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 20 settembre 2021) 800di1: al Gran Premio di Russia, a Sochi, lacelebrerà una pietra miliare nella massima categoria del. Una collaborazione iniziata con una fornitura di dischi in ghisa per la Scuderia Ferrari nel 1975 che si è nel tempo evoluta, fino ad arrivare allo studio e alla progettazione dei moderni e complessi impianti frenanti delle attuali vetture. Qualche numero. Di queste 800, disputate in 56 diversi tracciati in giro per il mondo, il più lungo è stato quello di Svezia nel 1975: vinse proprio la Ferrari di Niki Laura con la Ferrari 312T, dotata di dischi, che quell'anno lo aiutarono a conquistare il campionato del mondo. La gara più corta, invece, risale allo scorso agosto ed è il GP del Belgio, con soli 3 giri disputati in regime di safety car. ...