Insigne: «Gol rubato da Osimhen? No, scherziamo tra di noi»

Il capitano del Napoli Lorenzo Insigne, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN al termine della partita contro l'Udinese. 

Primi in classifica «Per ora non conta nulla, abbiamo fatto una grande prestazione e portato a casa una grande vittoria su un campo non facile. Dobbiamo restare umili e continuare a lavorare. Stiamo tutti bene, stiamo lavorando bene con il mister. Sta cercando di tirare fuori da ognuno di noi qualcosina in più, dobbiamo continuare su questa squadra». 

Gol rubato da Osimhen? «No, scherziamo tra di noi, ci sta. L'importante è la prestazione, il gol arriverà 

Non avete pagato la stanchezza post-Leicester. «Non è facile venire a Udine e fare quattro gol. Dobbiamo stare concentrati perché tra poco abbiamo una gara difficile a Genova e dobbiamo prepararla bene perché loro saranno motivati dopo la ...

