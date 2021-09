Comitato Vulcania | ' Bisogna rettificare la segnaletica orizzontale e verticale in Via Torino'

(Di lunedì 20 settembre 2021) Da pochissimi giorni in via, una delle strade più trafficate del quartiere 'Borgo - Sanzio', è percorribile in entrambi i sensi di marcia. Ma con delle mancanze sul sistema di sicurezza ...

Ilinterviene sulla questione evidenziando che si dovrebbero modificare la segnaletica orizzontale perché hanno lasciato la striscia gialla. In più, quelli che salgono da Via Torino ...A denunciare la situazione è il presidente del, Angela Cerri che ha ribadito la necessità urgente di un intervento da parte del Comune. 'Oltre cinquanta incidenti nell'arco di sei ...CATANIA - Da pochissimi giorni in via Torino, una delle strade più trafficate del quartiere Borgo-Sanzio di Catania, è percorribile in entrambi i sensi di ...CATANIA - L’ennesimo incidente stradale, per fortuna senza conseguenze serie, avvenuto settimana scorsa all’incrocio, trafficatissimo, tra via Torino, via ...