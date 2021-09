Verona | effetto Tudor | tris alla Roma di Mourinho

(Di domenica 19 settembre 2021)– Primo ko stagionale per lache perde 3-2 adopo una partita ricca di emozioni e colpi di scena. Esordio vincente persulla panchina degli scaligeri che si impongono grazie alle reti nella ripresa di Barak, Caprari e Faraoni. Ai giallorossi non basta Pellegrini, a segno nel primo tempo con un gran gol di tacco e autore del cross che porta Ilic all’autogol del momentaneo 2-2. Si ferma la corsa disin qui sempre vincente sulla sua nuova panchina. In classifica laresta momentaneamente al secondo posto a quota 9 con Milan, Napoli e Fiorentina a un ...

Parole che sembrano aver sortito l'effetto sperato visto che contro il Verona, il giovane centrocampista realizza di tacco una rete capolavoro: "Gol dell'anno - scrive il giornalista Angelo Mangiante. Ai giallorossi non basta Pellegrini, a segno nel primo tempo con un gran gol di tacco: prima sconfitta in Serie A per Mourinho. L'allenatore portoghese al termine di Verona-Roma: "La reazione del Verona era ovvia, il nostro sforzo non ha sortito alcuno effetto".