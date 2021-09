Parla il papà della maestra ricoverata: "Mia figlia si è fidata di un gruppo di esaltati no vax" (Di domenica 19 settembre 2021) Sono gravi le condizioni di salute di Sabrina Pattarello, la maestra veneta salita alla ribalta delle cronache nei mesi scorsi per le sue convinzioni no mask e no vax. La maestra la settimana scorsa è stata ricoverata in terapia intensiva, in gravi condizioni, aveva sollevato proteste ed era stata licenziata da una scuola di Treviso per essersi detta contraria all’uso della mascherina in aula, e aver preso parte a manifestazioni negazioniste. Oggi al Gazzettino Parla il padre. “Mia figlia è stata mal consigliata e si è fidata di un gruppo di esaltati no vax che l’ha convinta ad assumere ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 19 settembre 2021) Sono gravi le condizioni di salute di Sabrina Pattarello, laveneta salita alla ribalta delle cronache nei mesi scorsi per le sue convinzioni no mask e no vax. Lala settimana scorsa è statain terapia intensiva, in gravi condizioni, aveva sollevato proteste ed era stata licenziata da una scuola di Treviso per essersi detta contraria all’usomascherina in aula, e aver preso parte a manifestazioni negazioniste. Oggi al Gazzettinoil padre. “Miaè stata mal consigliata e si è fidata di un gruppo di esaltati no vax che l’ha convinta ad assumere ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Papa Francesco: 'L'aborto è omicidio, la Chiesa non sia politica'. Il Pontefice parla ai giornalisti sul volo di ri… - VittorioSgarbi : Terribile sequela di femminicidi: 83 dall’inizio anno. Una società malata la nostra: l’idea primitiva del “possesso… - HuffPostItalia : Parla il papà della maestra ricoverata: 'Mia figlia si è fidata di un gruppo di esaltati no vax' - VanityFairIt : Parla il padre di Virginia Roberts, la ragazza che ha denunciato il principe per violenza sessuale - dark_selly : Ho sognato mio padre, finalmente un sogno dove mi parla, dove ride e scherza con me, dove canta con me. Mi sono sve… -