Ultime Notizie dalla rete : Orsi Abruzzo Orsi in Abruzzo: cosa fare in caso di avvistamento Se amate passeggiare in natura, è possibile imbattersi in qualche animale selvatico in Abruzzo. Cosa fare in caso di avvistamento orsi ? L'orso bruno marsicano è in effetti il simbolo del Parco d'Abruzzo quindi non è così raro incontrarne uno. Orso bruno: curiosità Innanzitutto è bene ...

Orso ucciso a Pettorano sul Gizio. Confermata condanna per l'allevatore A partire da questa condanna definitiva, è necessario che le amministrazioni dispongano fin da subito nuovi interventi formativi dei cittadini che vivono nelle aree frequentate dagli orsi, perché non ...

Orsa uccisa in Grecia Venerdì 10 settembre una femmina di orso, di circa sei anni, è stata trovata morta nei pressi di Vrontero, Prespa. La direzione del Parco Nazionale di Prespa e l'Ufficio Forestale di Florina si sono r ...

Allevatori della Maiella, quando convivere con il lupo è possibile Il parco della Maiella è uno straordinario esempio di rispetto dell'ambiente e della convivenza con i lupi. Lo sanno bene gli allevatori che da generazioni vivono quei territori ...

