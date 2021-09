I PUGNI SUL TAVOLO E IL FUMO NEGLI OCCHI (Di domenica 19 settembre 2021) Avevamo da poco scoperto che nelle discariche di Tre Ponti, di fronte al Mercato di Giugliano, era stato sversato di tutto. Erano gli anni novanta. Tutti si aspettavano la bonifica in quello che era definito il triangolo della morte. Invece lo Stato pensò bene di usare quelle stesse cave per buttarci altri rifiuti. Nacque Masseria L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 19 settembre 2021) Avevamo da poco scoperto che nelle discariche di Tre Ponti, di fronte al Mercato di Giugliano, era stato sversato di tutto. Erano gli anni novanta. Tutti si aspettavano la bonifica in quello che era definito il triangolo della morte. Invece lo Stato pensò bene di usare quelle stesse cave per buttarci altri rifiuti. Nacque Masseria L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

cosmochillbaby : Rondo vorrebbe fare un incontro di Boxe contro Paky?? (per dimostrare di essere il più bislungo di Milano?) ?? Va be… - Alpha___Lyrae : Per quanto adori vedere fascisti presi a pugni non sarebbe tipo il caso che la federazione prendesse posizione e im… - Komadocchi : Sta cosa di genshin mi ha fatto capire che è pieno di gente senza spina dorsale che accetta passivamente qualsiasi… - dv_htdcanbf : @rossimone77 @tomasomontanari Era un’area parcheggio effettivamente non bellissima e da risanare. Ma il Crescent è… - Crudeli45198835 : RT @Crudeli45198835: Il lancio del suo manufatto è l'icona fallica congruente con la pornografia dello spreco e della mancanza di solidarie… -

Ultime Notizie dalla rete : PUGNI SUL Serie A, Bologna - Genoa 2 - 2: al rigore di Arnautovic risponde il penalty di Criscito ... il Genoa rischia di andare sul 2 - 1 al 62' ma Skorupski compie un miracolo assoluto su Destro: il Bologna stordito cerca una reazione, Sirigu ci mette i pugni su Vignato e Arnautovic si rende ...

Venticinquenne in manette: aveva aggredito i genitori I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un uomo e da una donna che hanno raccontato di essere stati aggrediti con calci e pugni dal figlio. Come già avvenuto in precedenti occasioni, ...

I PUGNI SUL TAVOLO E IL FUMO NEGLI OCCHI Teleclubitalia La politica che manca all’Europa L’Unione europea dice di voler costituire forze armate comuni senza stabilire preliminarmente, però, chi avrà il potere di decidere come e dove impiegarle e attraverso quale procedura | Editoriale di ...

Serie A, Bologna-Genoa 2-2: al rigore di Arnautovic risponde il penalty di Criscito La formazione di Mihajlovic (espulso su finale per proteste) va in vantaggio a 5’ dal termine ma viene acciuffata allo scadere e si deve accontentare di un solo punto ...

... il Genoa rischia di andare2 - 1 al 62' ma Skorupski compie un miracolo assoluto su Destro: il Bologna stordito cerca una reazione, Sirigu ci mette isu Vignato e Arnautovic si rende ...I poliziotti, giuntiposto, sono stati avvicinati da un uomo e da una donna che hanno raccontato di essere stati aggrediti con calci edal figlio. Come già avvenuto in precedenti occasioni, ...L’Unione europea dice di voler costituire forze armate comuni senza stabilire preliminarmente, però, chi avrà il potere di decidere come e dove impiegarle e attraverso quale procedura | Editoriale di ...La formazione di Mihajlovic (espulso su finale per proteste) va in vantaggio a 5’ dal termine ma viene acciuffata allo scadere e si deve accontentare di un solo punto ...