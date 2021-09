Green Pass, Giorgetti allarga la spaccatura con Salvini: “Misura per aumentare la libertà e per riaprire, credo che tanti abbiano capito” (Di domenica 19 settembre 2021) “Le decisioni difficile e complicate assunte dal Governo non sono state prese per limitare la libertà ma per aumentarla e per poter riaprire agli incontri”. Così il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti dal palco di MICAM, il salone internazionale delle calzature, inaugurato oggi a Rho FIera. “Con la collaborazione e la coesione di tutti gli italiani”, ha aggiunto, “riusciremo a rendere ancora più grande il nostro Paese”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 settembre 2021) “Le decisioni difficile e complicate assunte dal Governo non sono state prese per limitare lama per aumentarla e per poteragli incontri”. Così il ministro dello sviluppo economico Giancarlodal palco di MICAM, il salone internazionale delle calzature, inaugurato oggi a Rho FIera. “Con la collaborazione e la coesione di tutti gli italiani”, ha aggiunto, “riusciremo a rendere ancora più grande il nostro Paese”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

