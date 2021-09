Gatti senza padrone: «Pizza da leccarsibaffi», a Colonnata, per mantenerli e curarli (Di domenica 19 settembre 2021) «Pizza da leccarsibaffi» è la Pizzata solidale che l'Associazione Felina Baffi di Gatto, con sede a Calenzano, ma attiva anche a Sesto e con propaggini a Firenze, organizza per sabato 25 settembre al Circolo di Colonnata (Sesto Fiorentino): i partecipanti pagheranno 18 euro e avranno Pizza a volontà e una bevuta; un terzo dell'incasso andrà nelle casse dell'Associazione Felina Baffi di Gatto, che li spenderà per nutrire e curare L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 19 settembre 2021) «da» è lata solidale che l'Associazione Felina Baffi di Gatto, con sede a Calenzano, ma attiva anche a Sesto e con propaggini a Firenze, organizza per sabato 25 settembre al Circolo di(Sesto Fiorentino): i partecipanti pagheranno 18 euro e avrannoa volontà e una bevuta; un terzo dell'incasso andrà nelle casse dell'Associazione Felina Baffi di Gatto, che li spenderà per nutrire e curare L'articolo proviene da Firenze Post.

A Colonnata (Sesto) una «Pizza da leccarsibaffi», per i gatti senza padrone