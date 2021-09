Cammarota | I santi non si inchinano a nessuno

Leggi su cronachesalerno

(Di lunedì 20 settembre 2021) di Erika Noschese “Non entro nelle piazze di Salerno. Dove non ci sono le condizioni, è giusto che non ci alleiamo. Dove ci sono le condizioni, dove si riproduce un po’ quello spirito di governo Conte II, noi andiamo insieme”. A parlare così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, intervenuto ieri a Battipaglia a sostegno della candidatura a sindaco di Enrico Farina, in merito all’inaugurazione di Piazza della Libertà, in programma questo pomeriggio alle 17, in presenza del governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca. “Però è chiaro ed evidente che vale anche per noi, che le forze politiche, di territorio in territorio, hanno delle caratteristiche diverse, delle esigenze diverse, ...