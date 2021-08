Sicilia e Sardegna ad un passo dalla zona gialla: la decisione dopo Ferragosto (Di lunedì 9 agosto 2021) Sicilia e Sardegna ad un passo dalla zona gialla. Lo dicono i numeri, il virus infatti negli ultimi giorni galoppa sopratutto nelle isole: i dati sui nuovi positivi, decessi e ricoveri sono stati i più alti del Paese. Se la situazione rimane questa entro giovedì prossimo, venerdì la cabina di regia annuncerebbe il passaggio che avverrebbe L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 9 agosto 2021)ad un. Lo dicono i numeri, il virus infatti negli ultimi giorni galoppa sopratutto nelle isole: i dati sui nuovi positivi, decessi e ricoveri sono stati i più alti del Paese. Se la situazione rimane questa entro giovedì prossimo, venerdì la cabina di regia annuncerebbe il passaggio che avverrebbe L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

