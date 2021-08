Incendi: Toma 'forti sospetti su azione preordinata' (Di lunedì 9 agosto 2021) "Ci sono forti sospetti su un'azione preordinata". Lo ha detto all'ANSA il presidente della Regione Molise Donato Toma, all'indomani degli Incendi che hanno nuovamente interessato Campomarino lido (... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 9 agosto 2021) "Ci sonosu un'". Lo ha detto all'ANSA il presidente della Regione Molise Donato, all'indomani degliche hanno nuovamente interessato Campomarino lido (...

paoloigna1 : RT @IlMattinoFoggia: Incendi in #Molise : mille sfollati a #Campomarino , 40 a #Guglionesi . L'ex presidente della Regione Iorio attacca l'… - AnsaMolise : Incendi:ex presidente Iorio attacca Toma, persona inadeguata - AnsaMolise : Incendi:Toma, in Molise chiederemo a Governo stato emergenza - IlMattinoFoggia : Incendi in #Molise : mille sfollati a #Campomarino , 40 a #Guglionesi . L'ex presidente della Regione Iorio attacca… - Quot_Molise : Toma: 'Chiediamo subito al Governo lo stato di emergenza per gli incendi' | -

Ultime Notizie dalla rete : Incendi Toma Incendi: Toma 'forti sospetti su azione preordinata' "Ci sono forti sospetti su un'azione preordinata". Lo ha detto all'ANSA il presidente della Regione Molise Donato Toma, all'indomani degli incendi che hanno nuovamente interessato Campomarino lido (Campobasso) e altri paesi del Basso Molise. Intanto il lavoro delle forze dell'ordine non si ferma e nei prossimi ...

Incendi: oltre 1.200 interventi dei pompieri in un giorno, l'Italia brucia Oltre 1.200 interventi dei pompieri in un giorno. 50 all'ora, uno ogni minuto e 10 secondi circa. Il 2 agosto giornata drammatica per gli incendi in Italia ...

