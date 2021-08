I messaggi da mandare su Whatsapp la notte di San Lorenzo: le dediche più belle (Di lunedì 9 agosto 2021) Sta per arrivare la magica notte di San Lorenzo. Come ogni anno, tutti gli occhi saranno puntati all’insù sperando di poter vedere qualche stella cadente ed esprimere un desiderio. In un periodo così complicato come quello che stiamo vedendo vivere una serata sotto le stelle è sicuramente una esperienza ancora più magica. C’è chi andrà a vederle in campagna, chi in spiaggia, chi semplicemente dal giardino o dal tetto di casa. Ma la notte di San Lorenzo è anche una notte molto romantica. Per altro, i Lorenzo e le Lorenza festeggiando il loro onomastico. E allora quali ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 9 agosto 2021) Sta per arrivare la magicadi San. Come ogni anno, tutti gli occhi saranno puntati all’insù sperando di poter vedere qualche stella cadente ed esprimere un desiderio. In un periodo così complicato come quello che stiamo vedendo vivere una serata sotto le stelle è sicuramente una esperienza ancora più magica. C’è chi andrà a vederle in campagna, chi in spiaggia, chi semplicemente dal giardino o dal tetto di casa. Ma ladi Sanè anche unamolto romantica. Per altro, ie le Lorenza festeggiando il loro onomastico. E allora quali ...

Advertising

mesmeri : Ieri un mio lontanissimo conoscente mi ha mandato l’ennesimo messaggio sulla dittatura sanitaria. Questo si permett… - owlthelight : Io stufa di mandare messaggi scritti in modo gentile con emoji ecc e ricevere frasi con solo punti, anche dopo il ciao - insalatadipatat : ho cambiato operatore telefonico e la nuova sim si attiva oggi solo che io sono da mia nonna e non mi sono portata… - Svevaffanculo : linda ma capisci che non devi fare più chiamate per dire le cose o mandare messaggi che hai ila e ali lì a due centimetri da te - milvano4 : @RomeluLukaku9 nn ti permettere di fare messaggi a noi tifosi sei un falso sei un MERCENARIO risparmiati sta cazz… -