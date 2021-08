Caos in un bar a Roma: 45enne dà in escandescenze, poi minaccia i Carabinieri (Di lunedì 9 agosto 2021) In un “tranquillo” pomeriggio di agosto a Roma sono arrivate – tutte insieme – diverse segnalazioni al 112 per un uomo che stava dando in escandescenze a piazza Vittorio Emanuele II. Prendendo in carica il caso i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante si sono subito diretti nel bar dov’era stato indicato dalle segnalazioni. Giunti sul posto, però, l’uomo non c’era già più. I militari hanno così ascoltato le testimonianze dei presenti che parlavano di quest’uomo il quale – senza alcun motivo – si era scagliato contro i clienti del bar, urlandogli contro e creando disturbo. I Carabinieri hanno intuito ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 9 agosto 2021) In un “tranquillo” pomeriggio di agosto asono arrivate – tutte insieme – diverse segnalazioni al 112 per un uomo che stava dando ina piazza Vittorio Emanuele II. Prendendo in carica il caso idella StazionePiazza Dante si sono subito diretti nel bar dov’era stato indicato dalle segnalazioni. Giunti sul posto, però, l’uomo non c’era già più. I militari hanno così ascoltato le testimonianze dei presenti che parlavano di quest’uomo il quale – senza alcun motivo – si era scagliato contro i clienti del bar, urlandogli contro e creando disturbo. Ihanno intuito ...

