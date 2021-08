Atp Washington 2021: Sinner batte McDonald in finale e ottiene il terzo titolo in carriera (Di lunedì 9 agosto 2021) Jannik Sinner ha sconfitto Mackenzie McDonald per 7-5, 4-6, 7-5 e conquistato l’Atp 500 di Washington 2021, terzo titolo in carriera. L’atleta italiano si è reso protagonista di una settimana straordinaria, riscattando i recenti risultati non certo esaltanti e palesando evidenti miglioramenti al servizio. Dopo il cambio alla battuta da un punto di vista tecnico, dunque d’esecuzione, Sinner ha gradualmente innalzato la propria percentuale di prime in campo e, mantenendola stabile, non ha concesso particolari chance agli avversari. In ricezione, invece, il ... Leggi su sportface (Di lunedì 9 agosto 2021) Jannikha sconfitto Mackenzieper 7-5, 4-6, 7-5 e conquistato l’Atp 500 diin. L’atleta italiano si è reso protagonista di una settimana straordinaria, riscattando i recenti risultati non certo esaltanti e palesando evidenti miglioramenti al servizio. Dopo il cambio alla battuta da un punto di vista tecnico, dunque d’esecuzione,ha gradualmente innalzato la propria percentuale di prime in campo e, mantenendola stabile, non ha concesso particolari chance agli avversari. In ricezione, invece, il ...

