Almanacco del 09-08-2021 ore 07 | 30

(Di lunedì 9 agosto 2021)del giorno e sabato 31 luglio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Sant’Ignazio di Loyola sacerdote e anche San Fabio il vessillifero martire Sant’Ignazio è il protettore dei Gesuiti e dei militari sono nati oggi Neri Marcorè Primo Levi la rovine Ezio Costanzo è il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1976 in quel 31 luglio Il volto su Marte in una foto un effetto ottico tracce di vita extraterrestre il dubbio che agita la mente di milioni tra spettatori e lettori che si trovano di fronte la famosa fotovolto su Marte ancora 31 luglio 2003 nasce la TV satellitare Sky la parere favorevole della commissione europea dal luogo la fusione tra Telepiù ...

GROSSETO " Lunedì 9 agosto , santa Teresa Benedetta della croce, il sole sorge alle 6.14 e tramonta alle 20.25. Accadeva oggi: 48 a. C. " Guerra Civile Romana: Battaglia di Farsalo. Giulio Cesare ...... per ricevere parole e immagini da simili apparecchi individuali situati in qualsiasi parte... La citazione l'ho trovato in un bel libro, che in questoho già citato ( Il futuro è sempre ...GROSSETO - Lunedì 9 agosto, santa Teresa Benedetta della croce, il sole sorge alle 6.14 e tramonta alle 20.25. Accadeva oggi: 48 a.C. – Guerra Civile ...Il 9 agosto 1962, sulla Stampa, a pagina 4, esce un articolo profetico: “Scienziato americano annuncia televisori tascabili e personali che useremo come il telefono”. Vi ricorda qualcosa? Lo smartphon ...