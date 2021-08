Vienna vuole resuscitare l’austerity. Battaglia in vista a Bruxelles (Di domenica 8 agosto 2021) Le prime avvisaglie c’erano già state, un mese fa. L’Italia sta portando in Europa un bacillo che non è il Covid, ma quello dell’allentamento dei parametri del deficit e dunque del debito. Non è bastata la peggiore crisi socio economica dalla fine della Seconda guerra mondiale a spegnere ogni residuo focolaio di rivolta contro le nuove regole di bilancio, più flessibili e adeguate alle esigenze di una recessione che nel mondo ha polverizzato non meno di 4 punti percentuali di Pil. Sì, tra meno di due anni, nel 2023 salvo nuovi sconvolgimenti globali, il Patto di Stabilità tornerà operativo anche se non avrà più come stella polare quel Fiscal Compact sinonimo di austerity che piace ai ... Leggi su formiche (Di domenica 8 agosto 2021) Le prime avvisaglie c’erano già state, un mese fa. L’Italia sta portando in Europa un bacillo che non è il Covid, ma quello dell’allentamento dei parametri del deficit e dunque del debito. Non è bastata la peggiore crisi socio economica dalla fine della Seconda guerra mondiale a spegnere ogni residuo focolaio di rivolta contro le nuove regole di bilancio, più flessibili e adeguate alle esigenze di una recessione che nel mondo ha polverizzato non meno di 4 punti percentuali di Pil. Sì, tra meno di due anni, nel 2023 salvo nuovi sconvolgimenti globali, il Patto di Stabilità tornerà operativo anche se non avrà più come stella polare quel Fiscal Compact sinonimo di austerity che piace ai ...

