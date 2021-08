Tommaso Zorzi | il suo impegno sui social

(Di domenica 8 agosto 2021) Dopo gli insulti e le minacce subite suida parte di alcuni utenti novax per averne criticato i principi,ribadisce la propria posizione riguardo alla questione Green pass e sottolinea che continuerà ad esporsi sui temi importanti. Ieri pomeriggioha filmato una corteo novax che ha sfilato per le strade di Milano e nel riportarlo sui, il vincitore del Grande Fratello Vip 5 Articolo completo: dal blog SoloDonna

sciarrone66 : @ilgiornale chi minchia è Tommaso Zorzi ? - chiara4eyes : RT @Napalm51: Ah, pure scienziato Tommaso Zorzi... - ivic49824555 : RT @Napalm51: Ah, pure scienziato Tommaso Zorzi... - Napalm51 : Ah, pure scienziato Tommaso Zorzi... - ilgiornale : Incontro spiacevole per Tommaso Zorzi, che a Milano ha incrociato e criticato un corteo no vax. Insulti e minacce p… -

Selvaggia Roma, ex gieffina, nei giorni passati aveva accusato Francesco Oppini di aver sfruttatoper ottenere visibilità. Su Instagram ha così infatti scritto: ' Ma cosa sono queste ...Sulle storie di Instagram la nota personalità televisiva ripubblica screen di commenti tutt'altro che pacifici Tramite Instagram stories l'ex gieffinouna serie di video della manifestazione no - vax del 7 agosto a Milano. In queste storieha ampiamente criticato le istanze no - vax, dichiarandosi felice di non vedere più queste ...Dopo gli insulti e le minacce subite sui social da parte di alcuni utenti novax per averne criticato i principi, Tommaso Zorzi ribadisce la propria ...Sulle storie di Instagram la nota personalità televisiva ripubblica screen di commenti tutt'altro che pacifici ...