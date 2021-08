Ternana-Avellino oggi in tv: data, orario e streaming turno preliminare Coppa Italia 2021/2022 (Di domenica 8 agosto 2021) Alle 18:30 di domenica 8 agosto Ternana e Avellino scenderanno in campo in occasione del turno preliminare di Coppa Italia 2021/2022. Grande attesa per questa sfida che vedrà le due squadre in campo nella cornice del Liberati di Terni. Non è prevista la copertura televisiva dell’evento mentre Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale, le parole dei protagonisti e la cronaca della gara. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 8 agosto 2021) Alle 18:30 di domenica 8 agostoscenderanno in campo in occasione deldi. Grande attesa per questa sfida che vedrà le due squadre in campo nella cornice del Liberati di Terni. Non è prevista la copertura televisiva dell’evento mentre Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale, le parole dei protagonisti e la cronaca della gara. SportFace.

