Messi lascia per sempre il Barcellona | le lacrime in conferenza | VIDEO

Advertising

GoalItalia : #Messi lascia il #Barcellona ?? I tifosi sognano: tandem con Cristiano Ronaldo ?? - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? #Messi lascia il #Barcellona - Eurosport_IT : ?????? Clamoroso, ma vero: Leo Messi lascia il Barcellona dopo 21 anni! ? - Carmine19941 : @PinoVaccaro77 Pino,Messi é da 20 anni a Barcellona,praticamente ci è cresciuto,ci credo pianga,lascia quella che p… - italiano1218 : Della serie anche i ricchi piangono ( come i coccodrilli) #MessiBarcellona -

Ultime Notizie dalla rete : Messi lascia

Perchéil Barcellona "Nonostante si fosse arrivati a un accordo tra l'FC Barcelona e Leoe con la chiara intenzione di entrambe le parti di firmare un nuovo contratto nella ...Sarà difficile pensare a un Barcellona senza. Come sarà difficile pensare a unsenza Barcellona. Ormai però non c'è più spazio a nessuna possibilità di ritorno. Dopo 21 anni Lionelha lasciato il Barcellona . La notizia era nota da tempo ma l'addio ufficiale è arrivato con una conferenza stampa: "La verità è che è difficile per me dopo tanti anni, dopo aver trascorso tutta ...Per me questo addio è veramente difficile dopo aver vissuto qui tutta la mia vita. Avrei voluto salutare i tifosi al campo, sentire la vicinanza del pubblico blaugrana per l'ultima volta E' un Lionel ...Nel post Troyes-Psg, il tecnico dei parigini Pochettino ha risposto alle domande su Lionel Messi, che potrebbe presto sbarcare nella capitale francese ...