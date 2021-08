F I S T | Forged In Shadow Torch | il provato della demo di un ambizioso action platform – Provato – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di domenica 8 agosto 2021) Abbiamoladell’F.I.S.T.:In. Ecco le nostre prime impressioni. Presentato durante i The Game Awards 2020, F.I.S.T.:Inha colpito fin da subito per estetica, ambientazione e soprattutto quel gigantesco pugno meccanico che il protagonista indossa sulla schiena e sfrutta per falciare chiunque gli sbarri il passo. Opera prima dello studio di sviluppo cinese TiGames, il gioco si presenta come un ...

Tech_Gaming_it : Vi segnalo che su Steam è disponibile la DEMO di F.I.S.T Forged in Shadow Torch -

F. I. S. T.: Forged in Shadow Torch, action-platform interessante con protagonista un coniglio molto risoluto ambientato in un mondo popolato da animali e tecnologie futuristiche, è ufficialmente in dirittura d'... Dopo aver raggiunto la fase Gold su PlayStation, il coniglio Clayton entra in azione su PC: la Demo di FIST Forged in Shadow Torch è disponibile su Steam ...