Advertising

LecceSette : Covid, 208 nuovi tamponi positivi: 44 sono nel Salento - TSTARANTO : Covid: Il bollettino della Puglia dell'8 agosto. 12543 test e 208 casi. 4 nel tarantino - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Covid: 208 positivi e nessun decesso in Puglia Il tasso di positività è 1,65% - corrmezzogiorno : #Bari In Puglia altri 208 nuovi positivi Indice contagi contenuto all’1,6% - baritoday : Bollettino Covid, 208 nuovi casi e nessun decesso in Puglia: tornano a calare i ricoveri -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 208

Oggi domenica 8 agosto in Puglia sono stati registraticasi su 12.543 test per l'infezione da- 19, con una incidenza dell'1,65%. I nuovi positivi sono 59 nella provincia Bat, 44 in provincia di Lecce, 40 in provincia di Bari, 28 in provincia di ...... informa che oggi domenica 8 agosto 2021 in Puglia, sono stati registrati 12.543 test per l'infezione da- 19 coronavirus e sono stati registraticasi positivi: 40 in provincia di Bari, 27 ...In Puglia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 208 nuovi casi covid su 12.543 test analizzati. Cala all’1,65% il tasso di positivita’, poco piu’ di 0,3 punti percentuali in meno rispetto all’ulti ...Rispetto ai 114 di ieri, scendono a 111 i ricoveri negli ospedali: le altre 3.285 persone attualmente contagiate sono curate a casa. Finora sono state 257.756 le persone contagiate in Puglia, 247.687 ...