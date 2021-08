Coppa Italia, il programma di oggi (Di domenica 8 agosto 2021) Nella giornata di oggi, in programma 3 partite valide per il raggiungimento dei 32esimi di Coppa Italia. Ad attendere le vincitrici dei match, Bologna, Genoa e Sampdoria. Ecco il programma: Le partite in programma: 18:30 Ternana-Avellino 19:00 Perugia-Südtirol 20:30 Padova-Alessandria Foto: Twitter Sampdoria L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 8 agosto 2021) Nella giornata di, in3 partite valide per il raggiungimento dei 32esimi di. Ad attendere le vincitrici dei match, Bologna, Genoa e Sampdoria. Ecco il: Le partite in: 18:30 Ternana-Avellino 19:00 Perugia-Südtirol 20:30 Padova-Alessandria Foto: Twitter Sampdoria L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

brfootball : Euros ?? Serie A ?????????????????? Coppa Italia ?????????? Supercoppa Italiana ?????????? Giorgio Chiellini is not done yet ?? - Inter : ?? | COPPA ITALIA Ecco il tabellone della Coppa Italia 2021-2022 ?? - NotiziarioC : Coppa Italia Dilettanti: il regolamento e gli incroci tra le regioni - forexandjam : @delinquentweet Ora vacanze meritate. Dopo sotto con la coppa Italia dilettanti?????? - Mediagol : Coppa Italia, Catanzaro di rigori con il Como: adesso per i calabresi c’è il Verona -