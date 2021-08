Community shield 2021 | trionfa il Leicester cinquant’anni dopo

(Di domenica 8 agosto 2021) Ilsi aggiudica il, primo trofeo ufficiale della stagione, superando di misura il Manchester City. La rete decisiva è stata siglata ad un minuto dal termine da Iheanacho su calcio di rigore. Per le Foxes si tratta della seconda affermazione in questa manifestazionequella del 1971. Ilvince il: come è andata la partita? Privo delle stelle De Bruyne, Delap e Foden, Guardiola fa esordire il 18enne Edozie nel tridente d’attacco con Fernando Torres e Mahrez. Sull’altro ...

Commenta per primo Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha commentato così, in un'intervista ai canali ufficiali del club, la sconfitta in finale dicontro il Leicester: 'Congratulazioni a Leicester per la vittoria del. La nostra prestazione è stata davvero molto buona, soprattutto nella ripresa e considerando il ...Commenta per primo Il Leicester, a 50 anni esatti dalla prima volta (era il 7 agosto del 1971), conquista il, ovvero la Supercoppa che apre la stagione del calcio inglese. Battuto il Manchester City dei ricconi e dell'ultimo acquisto da oltre cento milioni di euro , precisamente 117: Jack ...La formazione di Rodgers, che nella scorsa stagione ha vinto l'FA Cup, a Wembley passa per 1-0 sui campioni d'Inghilterra del Manchester City. Leicester. Il Leicester conquista il primo trofeo dell'an ...A decidere la finale di Wembley è il rigore di Iheanacho a pochi minuti dalla fine, il nigeriano era stato atterrato in area da Ake. Va dunque alle Foxes il primo trofeo della stagione inglese, al ter ...