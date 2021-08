Brucia ancora il Vesuvio | vasto incendio | case evacuate

Advertising

La Grecia brucia ancora, migliaia di persone evacuate #grecia - euronewsit : Da Atene ad Evia, la Grecia brucia ancora, si registra una vittima: anche in Turchia il fuoco non si ferma ed ora a…

Un nuovo incendio si è sviluppato nell'area del Vesuvio, precisamente a Torre del Greco. Le fiamme hanno avvolto alcune sterpaglie in via Ruggiero, poi spinte dal vento hanno invaso ampie zone di ...Situazione drammatica sull'isola greca di Evia, dove il villaggio di Ellinika (nord dell'isola) è attualmente circondato dalle fiamme, mentre vigili del fuoco e residenti - quelli che non hanno ...Non si fermano gli incendi divampati da giorni in diverse zone della Grecia, colpita da un'ondata di caldo torrido come non si vedeva da decenni, con alte ...Nuovo pomeriggio di paura a Campomarino. Un incendio è divampato tra il paese e il Lido. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, bloccata la ferrovia tra Campomarino e Chieuti. Gente in strada pe ...