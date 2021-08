Atalanta, martedì Lammers va al Genoa. Prestito per anno ma la Dea avrà l'ultima parola (Di domenica 8 agosto 2021) Bergamo, - martedì Sam Lammers lascerà l'Atalanta a titolo temporaneo per trasferirsi al Genoa . Dopo domani il 24enne centravanti olandese sarà sotto la Lanterna per le visite mediche, prodromiche ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 8 agosto 2021) Bergamo, -Samlascerà l'a titolo temporaneo per trasferirsi al. Dopo domani il 24enne centravanti olandese sarà sotto la Lanterna per le visite mediche, prodromiche ...

Advertising

FraLauricella : #SportMediaset Martedì potrebbe essere il giorno decisivo per #dzeko: per lui un biennale da 5,5 milioni. Alla… - Giorno_Bergamo : Atalanta, martedì Lammers va al Genoa. Prestito per anno ma la Dea avrà l’ultima parola - FilippoRubu00 : ??#Genoa, vicinissimo Sam #Lammers ???? dall’#Atalanta. Martedì dovrebbe essere la giornata delle visite mediche ???? #Calciomercato - ferngasp : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Genoa, colpo in vista per l'attacco: in arrivo Lammers dall'Atalanta, martedì le visite - TuttoMercatoWeb : TMW - Genoa, colpo in vista per l'attacco: in arrivo Lammers dall'Atalanta, martedì le visite -