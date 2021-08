A 14 anni chiede perdono ai suoi genitori e si toglie la vita (Di domenica 8 agosto 2021) Quattro giorni dopo il ricovero in ospedale è morta. Megan Hoyle, 14 anni, una ragazzina inglese, si è suicidata ingerendo le pillole anti depressive che i medici le avevano prescritto. Megan, due anni prima, era stata vittima di abusi sessuali da parte di un 17enne, da allora faticava a riprendersi dallo shock subito. Ma il colpo di grazia le è stato dato quando il tribunale ha deciso di ridurre la pena al molestatore dopo il processo di appello. Allora il mondo le è cascato definitivamente addosso perché capiva che il delinquente se la sarebbe cavata con poco. Ha deciso di togliersi la vita. Ha telefonato a un ... Leggi su howtodofor (Di domenica 8 agosto 2021) Quattro giorni dopo il ricovero in ospedale è morta. Megan Hoyle, 14, una ragazzina inglese, si è suicidata ingerendo le pillole anti depressive che i medici le avevano prescritto. Megan, dueprima, era stata vittima di abusi sessuali da parte di un 17enne, da allora faticava a riprendersi dallo shock subito. Ma il colpo di grazia le è stato dato quando il tribunale ha deciso di ridurre la pena al molestatore dopo il processo di appello. Allora il mondo le è cascato definitivamente addosso perché capiva che il delinquente se la sarebbe cavata con poco. Ha deciso dirsi la. Ha telefonato a un ...

Ultime Notizie dalla rete : anni chiede

"Il nonno è caduto in un fossato", a 4 anni chiede aiuto

IL GIORNO

"Arigato" Tokyo 2020, chiuse le Olimpiadi da record per l'Italia: la fiamma si riaccenderà a Parigi

Sì, perché le Olimpiadi di Tokyo appena concluse sono state una cosa bella, capace di superare anche una pandemia che ha preso in ostaggio il mondo senza chiedere il riscatto ... un po' da varietà del ...

Smart working, accetteresti un taglio dello stipendio per non tornare più in ufficio? La società di sondaggi Pollfish ha raccolto le risposte di mille lavoratori americani registrando come per più della metà un taglio in busta paga del 5% sarebbe accettabile ...

