Tokyo 2020 | ginnastica ritmica | la russa Averina si esibisce su “Bella Ciao”

(Di sabato 7 agosto 2021) “” risuona all’Ariake Arena nella finale individuale dialle Olimpiadi di. A gareggiare su questa musica però non è un’atleta italiana, bensì laArina. La canzone popolare simbolo della Resistenza italiana è diventata celebre in tutto il modo dopo essere stata scelta come colonna sonora della serie televisiva “La Casa di Carta” nella versione del cantante spagnolo Manu Pilas. Laha scelto proprio le note di “” per l’esercizio alle ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA, STAFFETTA 4X100 M.: ORO PER L'ITALIA #SkySport #Tokyo2020 - Eurosport_IT : Qualcuno ha detto record di medaglie eguagliato? ?????? ???? Los Angeles 1932 - 36 ?? ???? Roma 1960 - 36 ?? ???? Tokyo 2020… - Agenzia_Ansa : FLASH | L'Italia è medaglia d'oro nella staffetta 4x100 delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il quartetto azzurro - Loren… - MRMRSC6 : RT @RiccardoPennisi: Non ci dimentichiamo di tifare lui: Yassine El Fathaoui è un operaio che lavora 9 ore al giorno, poi esce e si fa tren… - sportface2016 : #GiochiOlimpici #Tokyo2020, #ginnasticaritmica: la russa Arina #Averina gareggia sulle note di 'Bella Ciao' -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

La Stampa

APPROFONDIMENTIItalia da leggenda e ai Giochi più belli è la... OLIMPIADI 'Gold for Great Britain? No it's Italy' OLIMPIADI Foto OLIMPIADI Italia, l'estate d'oro tra calcio e Olimpiadi: ...Niente medaglia per Silvia Semeraro nel torneo di karate, specialità kumite, categoria +61 kg . L'azzurra ha chiuso il proprio girone al 3° posto con due vittorie e altrettante sconfitte, terminando l'...Nella notte italiana la squadra azzurra si è qualificata per l'ultimo atto dell' all around con il terzo miglior punteggio ...Le impressioni a caldo dei due atleti che hanno portato i quattro mori sulla vetta più alta dello sport mondiale ...