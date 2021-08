Staffetta 4X100 | Patta | Jacobs | Desalu e Tortu cantano inno sul podio

Advertising

Coninews : ? UNA STAFFETTA DA FAVOLA ? La 4x100 di Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu e Filippo Tortu è medaglia d'… - Eurosport_IT : 6 AGOSTO 2021: L'ITALIA VINCE LA STAFFETTA 4X100 ?????? Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu e Filippo Tortu:… - Coninews : ???? SIETE NELLA LEGGENDA ???? Lorenzo, Marcell, Eseosa e Filippo sono i CAMPIONI OLIMPICI della staffetta 4x100 di… - DenverCartoons : RT @eleonora1684: Sono qui anche oggi per omaggiarvi della meravigliosa esultanza di Queen Fiona May. #FionaMay #Olimpiadi #Olympics #Tokyo… - GiampGrasso : RT @Eurosport_IT: 6 AGOSTO 2021: L'ITALIA VINCE LA STAFFETTA 4X100 ?????? Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu e Filippo Tortu: siete… -

Ultime Notizie dalla rete : Staffetta 4X100

La grande assente, ieri sera, dopo il trionfo azzurro dellaera Veronica Desalu, la mamma di Fausto. Raggi scatenata sulle Olimpiadi ma non spiega perché non le ha volute a Roma A ...Mano sul cuore e medaglia d'oro al collo, cerimonia di premiazione per il quartetto azzurro che ha conquistato il gradino più alto del podio nellauomini ai Giochi olimpici di Tokyo. Patta, Jacobs, Desalu e Tortu hanno cantato assieme l'Inno nazionale mentre sventolava il Tricolore all'Olympic StadiumOggi, sabato 7 agosto , penultimo giorno all'Olimpiade di Tokyo tocca alla staffetta 4x400 maschile cercare l'impresa dopo aver ammirato ...Cerimonia di premiazione poco fa per i campioni italiani della staffetta 4x100. Sul podio Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Filippo Tortu e Fausto Desalu hanno cantato l’inno e si sono poi stretti in un ...