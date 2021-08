Moto3 FP3 | Sasaki cade ma è il più veloce | Rossi 11° il primo degli italiani

(Di sabato 7 agosto 2021) Si apre la seconda giornata del GP di Stiria, sempre con la. Nel corso dei 40 minuti di Prove Libere 3 i piloti hanno lavorato per trovare il passo gara, per poi concentrarsi sul time attack e ...

Si apre la seconda giornata del GP di Stiria, sempre con la. Nel corso dei 40 minuti di Prove Libere 3 i piloti hanno lavorato per trovare il passo gara, per poi concentrarsi sul time attack e guadagnarsi l'accesso diretto in Q2. Al termine della ...Il giapponese Ayumi Sasaki è il più veloce nella terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Stiria 2021 di. Al Red Bull Ring la Ktm del pilota nipponico balza la comando il crono di 1'35 933, precedendo lo spagnolo Jaume Masia (Ktm) di 35 millesimi e il ceco Filip Salac (Ktm) di 54 millesimi. Nella ...Il giapponese, tornato in pista dopo l’infortunio, si è ripreso la scena, su Masia e Salac. Rossi, Migno, Nepa e Antonelli in Q2 ...Il giapponese Ayumu Sasaki conquista il miglior tempo nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di Stiria, decima prova del Motomondiale 2021. Tutti i piloti hanno migliorato i rispettivi p ...