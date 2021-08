Jennifer Aniston si scaglia contro i no vax: «Opinioni sul nulla». Ed è subito scontro sul web (Di sabato 7 agosto 2021) Jennifer Aniston contro i no vax. L’attrice non usa mezze misure per prendere posizione contro chi rifiuta il vaccino contro il coronavirus. «Ci sono ancora tante persone che sono anti-vaccino o semplicemente non ascoltano i fatti», dice la star In Style. «E’ un peccato. Ho perso i contatti con alcune persone che frequentavo. Hanno rifiutato il vaccino o non hanno detto» se erano vaccinate o meno. «È stato spiacevole. Ritengo sia un dovere morale e professionale informare», dice. Jennifer Aniston: «Dai no vax paura e propaganda» «Ognuno ha diritto alla propria opinione. ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 7 agosto 2021)i no vax. L’attrice non usa mezze misure per prendere posizionechi rifiuta il vaccinoil coronavirus. «Ci sono ancora tante persone che sono anti-vaccino o semplicemente non ascoltano i fatti», dice la star In Style. «E’ un peccato. Ho perso i contatti con alcune persone che frequentavo. Hanno rifiutato il vaccino o non hanno detto» se erano vaccinate o meno. «È stato spiacevole. Ritengo sia un dovere morale e professionale informare», dice.: «Dai no vax paura e propaganda» «Ognuno ha diritto alla propria opinione. ...

