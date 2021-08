Il virologo tedesco: 'I vaccini non sono l'unico metodo per garantire la scuola in presenza' (Di sabato 7 agosto 2021) Come tornare a scuola in sicirezza? "L'affermazione che garantire la quotidianità nelle scuole è solo possibile mediante le vaccinazioni è molto incorretta". E' ha detto, intervistato da "Augsburger ... Leggi su globalist (Di sabato 7 agosto 2021) Come tornare ain sicirezza? "L'affermazione chela quotidianità nelle scuole è solo possibile mediante le vaccinazioni è molto incorretta". E' ha detto, intervistato da "Augsburger ...

