C'è David Vélez, colombiano. Ha inventato una banca digitale con commissioni talmente a buon mercato che sta sbancando, è il caso di dirlo, la concorrenza dell'intera America latina. Ci sono Victor Jacobsson e Sebastian Siemiatkowski, svedesi. Grazie a loro, si può comprare a piccole rate piuttosto che con carta di credito. Ma con uno schema del genere è diventato miliardario anche l'ucraino naturalizzato americano Max Levchin. In alternativa, con Square di Jack Dorsey si può invece pagare via cellulare, e con StoneCo dei brasiliani Andre Street e Eduardo de Pontes con un sistema online basato sul cloud. Insomma, chi facilita gli acquisti alla gente costretta in casa va alla grande. Ma ...

Ultime Notizie dalla rete : tesoro delle La lite sulla Giustizia ha lasciato il segno. Così Draghi sceglie un profilo più politico e guarda al 2023 di Adalberto Signore In quel di Palazzo Chigi la guerra delle ultime settimane sulla riforma della Giustizia ha lasciato il segno. Troppo alta la tensione ...ha in qualche modo deciso di far tesoro di ...

Olimpiadi da record: cosa resta da vedere ...vero tesoro nascosto di queste ultime giornate tricolori con finale domenica 8 agosto e qualche fondata speranza di podio nella prova a squadre. Occhio anche al nuoto artistico. Ma la chiusura delle ...

Il tesoro delle app Il Foglio Il tesoro delle app Così si è allargato il club di chi si è arricchito ideando strumenti ad alto tasso tecnologico e capaci di farci vivere al passo con il virus. Dalle piattaforme per scambiare criptovalute e quelle pe ...

Mobilità, un tesoretto per 55 autobus ecologici Il finanziamento ministeriale supera i 17 milioni a cui si aggiunge la quota Seta. Gli acquisti a partire dal 2024, l’assessora Filippi: "Rinnoviamo la flotta" ...

