Griglia di partenza Moto3 GP Stiria 2021, Oncu in pole position. I risultati delle qualifiche (Di sabato 7 agosto 2021) Deniz Oncu conquista la pole position in Moto3 nel GP di Stiria. Nelle qualifiche del Red Bull Ring il pilota turco si prende la prima pole position in carriera con un tempo di 1:36.453: non solo, si tratta della prima pole position conquistata da un turco. Secondo posto per lo spagnolo Sergio Garcia (1:36.477), mentre la prima fila è completata dal nostro Romano Fenati (1:36.506). L’Honda dello spagnolo Jeremy Alcoba aprirà la seconda fila accanto al leader del Mondiale, Pedro Acosta su KTM, e all’ispanico Izan Guevara. ... Leggi su sportface (Di sabato 7 agosto 2021) Denizconquista lainnel GP di. Nelledel Red Bull Ring il pilota turco si prende la primain carriera con un tempo di 1:36.453: non solo, si tratta della primaconquistata da un turco. Secondo posto per lo spagnolo Sergio Garcia (1:36.477), mentre la prima fila è completata dal nostro Romano Fenati (1:36.506). L’Honda dello spagnolo Jeremy Alcoba aprirà la seconda fila accanto al leader del Mondiale, Pedro Acosta su KTM, e all’ispanico Izan Guevara. ...

