Green Pass Francia, 237mila in piazza contro le misure (Di sabato 7 agosto 2021) I detrattori del Green Pass non si arrendono in Francia, malgrado la convalida delle misure da parte della Corte Costituzionale. Stando a quanto comunicato dal ministero dell'Interno di Parigi, circa 237mila persone sono scese in strada in tutto il Paese nel corso della giornata di oggi, 17mila nella sola capitale. Al quarto fine settimana di mobilitazione, la protesta cresce: il 31 luglio erano stati 204mila a scendere in piazza nel Paese per contestare le nuove misure.

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass La doppia frode dei green pass falsi: l'acquisto online diventa il pretesto per una denuncia penale Oltre il danno la beffa. Per i furbetti del green pass c'è poco da stare allegri: è inutile tentare di aggirare il sistema sul certificato verde, anzi si rischia la denuncia penale. A raccontare la storia di un gruppo nato su Telegram è il ...

Con la sinistra green pass anche per andare in bagno. Matteo Salvini si prende i meriti: agosto salvato Una rivendicazione e un attacco alla sinistra sul tema green pass. Matteo Salvini a Firenze ha visitato uno dei gazebo per la raccolta delle firme per il referendum sulla giustizia e ha sottolineato la vittoria della Lega nelle trattative tra le varie ...

Nel bar irriducibile di Cuneo: “Non chiederemo il green pass per entrare” La Stampa Green pass, il ristoratore: "Senza il certificato ho rifiutato i clienti" Nei giorni scorsi mi è capitato di discutere con alcuni clienti contrari al green pass, posso anche condividere le loro idee, però la certificazione è obbligatoria e io mi adeguo". Qualche giorno di ...

Il green pass è servito: prima prova superata Il problema si pone se dovesse iniziare a piovere durante il pranzo o la cena: in quel caso le persone sprovviste di green pass non potremmo spostarle all’interno. Partenza a ostacoli per il green ...

