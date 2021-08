Ginnastica ritmica, Farfalle terze in qualifica: “In gara col C.U.A.”. Italia per una medaglia alle Olimpiadi (Di sabato 7 agosto 2021) L’Italia chiude al terzo posto le qualifiche all-around per gruppi alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le azzurre hanno eseguito due buoni esercizi all’Ariake Gymnastics Centre, chiudendo alle spalle delle grandi favorite della vigilia, ovvero Bulgaria e Russia. Le Farfalle sono in piena corsa per conquistare una medaglia, domani (ore 04.00) proveranno a salire sul podio a cinque cerchi: hanno tutte le carte in regola per regalarsi una magia e per rimpinguare il bottino finale della nostra delegazione. Di seguito le dichiarazioni rilasciate ... Leggi su oasport (Di sabato 7 agosto 2021) L’chiude al terzo posto le qualifiche all-around per gruppidi Tokyo 2020. Le azzurre hanno eseguito due buoni esercizi all’Ariake Gymnastics Centre, chiudendospdelle grandi favorite della vigilia, ovvero Bulgaria e Russia. Lesono in piena corsa per conquistare una, domani (ore 04.00) proveranno a salire sul podio a cinque cerchi: hanno tutte le carte in regola per regalarsi una magia e per rimpinguare il bottino finale della nostra delegazione. Di seguito le dichiarazioni rilasciate ...

Advertising

Eurosport_IT : Miglior piazzamento della storia per un'italiana ???????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #ItaliaTeam |… - Eurosport_IT : Forza Milena! ?????? ?? È partita la FINALE dell'ALL-AROUND di Ginnastica Ritmica, seguila LIVE su @discoveryplusIT ????… - Eurosport_IT : CHE-PROVA-HANNO-FATTO?! SPLENDIDE LE NOSTRE FARFALLE! ???????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfTheOlympics |… - xlikeskyscraper : RT @Eurosport_IT: Forza Milena! ?????? ?? È partita la FINALE dell'ALL-AROUND di Ginnastica Ritmica, seguila LIVE su @discoveryplusIT ??????? #R… - MarcoM267 : RT @gippu1: Ed è MEDAGLIA di bronzo per l'Italia, per il 15° giorno su 15 (battuto il record di Atene 2004, 14 su 16)! Abraham #Conyedo vin… -