Due escursionisti in difficoltà sul Pisanino: salvati in elicottero

di andrea cosimini

Erano saliti sul monte Pisanino ma, sulla strada di ritorno, hanno imboccato un canalone che, solitamente, viene percorso d'inverno quando c'è il ghiaccio, così, trovando materiale ...

Ultime Notizie dalla rete : Due escursionisti Due escursionisti in difficoltà sul Pisanino: salvati in elicottero Brutta avventura, oggi pomeriggio, per due escursionisti in zona Zucchi di Cardeto nel comune di Minucciano. Intorno alle 14 è stata lanciata una richiesta d'aiuto alla centrale del 118 che, ...

Recuperati in elicottero due escursionisti in difficoltà sul Pisanino La centrale 118 ha infatti richiesto l'ausilio dei tecnici del Sast per due persone in difficoltà ...sia partita 90' dopo l'elicottero dei vigili del fuoco che sta recuperando gli escursionisti dopo ...

