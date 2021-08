Coronavirus | ricoveri in Piemonte | oltre 60 pazienti su 85 non sono vaccinati

(Di sabato 7 agosto 2021) Su 85ricoverati per covid negli ospedalisi 61 non. Lo ha comunicato la Regionenel bollettino di aggiornamento sulla campagna vaccinale di ieri, venerdì 6 ...

Su 85 pazienti ricoverati per covid negli ospedali piemontesi 61 non sono vaccinati. Lo ha comunicato la Regione Piemonte nel bollettino di aggiornamento sulla campagna vaccinale di ieri, venerdì 6 ...... se si confronta la curva della seconda ondata di circa un anno fa con i mesi attuali, lo scenario clinico oggi è totalmente cambiato con un numero diassai inferiore rispetto al numero dei ...Nuova ondata di calore, avviso straordinario della Protezione Civile. Massima allerta sul fronte incendi. Avviso straordinario della Protezione ...I focolai di Covid e l’aumento dei ricoveri in ospedale per Covid fanno rispuntare il rischio a zona gialla per la Sicilia. Lo spettro della zona gialla spunta anche per la Sardegna. Nonostante i para ...