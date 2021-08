Bicentenario della nascita di Anita Garibaldi | omaggio in Brasile con il monologo “L’Attesa”

Leggi su ildenaro

(Di sabato 7 agosto 2021) In occasione deldi, gli Istituti Italiani di Cultura di Rio de Janeiro e San Paolo presentano lo spettacolo “”,di Valeria Magrini, in due distinte versioni, una in italiano, interpretata dal giovane talento ravennate Asia Galeotti per la regia di Emanuele Montagna, e una in portoghese, interpretata dall’attrice Camila Felix per la regia di Gianluca Barbadori. Gli spettacoli potranno essere visti gratuitamente dalle 18:30 del 28 agosto, per tutto il mese di settembre, sui canali YouTube di entrambi gli istituti. ...