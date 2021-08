Baseball | Olimpiadi Tokyo | è bronzo per la Repubblica Dominicana | Corea del Sud giù dal podio

Advertising

OA_Sport : Baseball, Olimpiadi Tokyo: Repubblica Dominicana di bronzo con un grande penultimo inning - Antonel64201425 : RT @repubblica: Dallo short track al baseball, la vita sul podio di Eddy Alvarez - angiuoniluigi : RT @repubblica: Dallo short track al baseball, la vita sul podio di Eddy Alvarez - repubblica : Dallo short track al baseball, la vita sul podio di Eddy Alvarez - OA_Sport : DIRETTA LIVE - 34 titoli in palio: atletica, golf, canoa velocità, beach volley, basket, calcio, boxe, pentathlon m… -

Ultime Notizie dalla rete : Baseball Olimpiadi

OA Sport

...00 - EQUITAZIONE salto ostacoli a squadre (FINALE) Ore 12:00 -(FINALE ORO) Ore 12:10 - ...50 - ATLETICA maschile 4X400 metri (FINALE) LEDI TOKYO 2020 IN TV Dopo gli Europei di ...... 1500 metri maschile, 4×400 femminile, 4×400 maschile 12.00" Finale per l'oro: USA vs ... finale per l'oro: Russia vs Francia ITALIANI IN GARA SABATO 7 AGOSTOTOKYO 2021 VENERDÌ ...Arriva la dodicesima medaglia nella storia della Repubblica Dominicana alle Olimpiadi, e a Tokyo la soddisfazione è di quelle belle: c'è infatti la conquista della medaglia do bronzo nel torneo di bas ...L'Italia brilla alle Olimpiadi, ma non è ancora finita. Nella penultima giornata di gare, sabato 7 agosto, ci sono altre opportunità per gli azzurri. In ...