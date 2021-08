Atletica, Edoardo Scotti: “Ho fatto una cavolata. Siamo forti, ci riproveremo” (Di sabato 7 agosto 2021) La 4×400 italiana maschile ha conquistato il settimo posto alle Finali delle Olimpiadi di Tokyo, viziando la prestazione con un errore del terzo frazionista, Edoardo Scotti, ma registrando comunque il nuovo primato italiano con un ottimo 2:58.81. Una imprecisione dovuta alla disattenzione quella dell’azzurro che, ai microfoni di RAI Sport, ha espresso tutto il suo rammarico spiegando quanto successo in gara: “Ho fatto una cavolata – ha ammesso subito Scotti – Ma in questi giorni fino a un attimo prima ci Siamo detti di rischiare, anche a piccole dosi, di partire forti e ... Leggi su oasport (Di sabato 7 agosto 2021) La 4×400 italiana maschile ha conquistato il settimo posto alle Finali delle Olimpiadi di Tokyo, viziando la prestazione con un errore del terzo frazionista,, ma registrando comunque il nuovo primato italiano con un ottimo 2:58.81. Una imprecisione dovuta alla disattenzione quella dell’azzurro che, ai microfoni di RAI Sport, ha espresso tutto il suo rammarico spiegando quanto successo in gara: “Houna– ha ammesso subito– Ma in questi giorni fino a un attimo prima cidetti di rischiare, anche a piccole dosi, di partiree ...

