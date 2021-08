Voice of Cards | The Isle Dragon Roars è un nuovo misterioso gioco di Square Enix spuntato sul PSN

(Di venerdì 6 agosto 2021) Nel databatase di PlayStation Network è stato avvistato ildiintitolatoof: The. La notizia, è stata prima riportata dall'account Twitter PSN Releases e poi da Gematsu. Al momento non si sa nulla su questo progetto che non è stato presentato in via ufficiale dalla compagnia. Sappiamo, però, che i marchiofe Thesono stati registrati da ...

Advertising

Eurogamer_it : Su #PSN compare il misterioso #VoiceofCardsTheIsleDragonRoars di #SquareEnix. -

Ultime Notizie dalla rete : Voice Cards

Everyeye Videogiochi

La trama di Three Women e il ruolo di DeWanda Wise Three Women , scritta dalla stessa autrice del libro Lisa Taddeo e da Laura Eason ( The Loudest, House of) che ne è anche showrunner, ...Presto, sviluppatori selezionati saranno in grado di utilizzare le Featured Skillper ... a partire da un maggiore supporto internazionale per AlexaService, o AVS . Questo popolare ...Il misterioso nuovo gioco di Square Enix, Voice of Cards: The Isle Dragon Roars, compare su PlayStation Network.All'interno del database del PlayStation Network è apparso Voice of Cards: The Isle Dragon Roars,, nuovo gioco di Square-Enix.