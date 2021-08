VerificaC19 su AppGallery | come scaricare e come funziona l’app che controlla il green pass

(Di venerdì 6 agosto 2021) Sei un esercente e hai da tempo uno smartphone Huawei? Fino a ieri il tuo problema era che non avresti potuto usare il tuo smartphone per installarefondamentale per leggere i. Il problema è però stato risolto: Huawei ha comunicato che da oggiè disponibile anche su Huaweied è pertanto accessibile da tutti quegli smartphone del produttore cinese che non hanno accesso a Google Play. Infatti, è fondamentalelicazione solo da fonti ufficiali, ma non poter accedere al ...

Advertising

infoitscienza : VerificaC19 su AppGallery: ora anche sui Huawei | Punto Informatico - GizChinait : VerificaC19: l'app per verificare il Green Pass arriva su #HUAWEI AppGallery - telefoninonet : Green Pass: l’app VerificaC19 è su Huawei AppGallery - puntotweet : VerificaC19 su AppGallery: ora anche sui Huawei - allegra90 : Qual'è lApp che controlla la validità del Green Pass? VerificaC19: Da oggi disponibile su AppGallery… -

Ultime Notizie dalla rete : VerificaC19 AppGallery

Punto Informatico

Puoi scaricaredaQUI .su smartphone Huawei Gli smartphone Huawei più datati hanno accesso regolare ai Google Services ed al marketplace delle applicazioni per ...Puoi scaricaredaQUI .su smartphone Huawei Gli smartphone Huawei più datati hanno accesso regolare ai Google Services ed al marketplace delle applicazioni per ...Come fare per avere l'app VerificaC19 per il Green Pass sul vostro smartphone Huawei con AppGallery: tutti i dettagli ed i link al download.Scatta oggi l’obbligo di esibire il Green Pass per accedere ad alcune attività e di conseguenza la necessità di uno strumento digitale di controllo per gli esercenti e Huawei, azienda leader della tec ...