Eurosport_IT : Quanto ci ha fatto emozionare il Dottore? Grazie di tutto Vale!???? Dopo 26 stagioni Valentino Rossi ha deciso di ri… - FBiasin : Ricordo l’ultimo Gp del 2015, a Valencia, quello di Vale che parte per ultimo, quello di Marquez che 'protegge' Lor… - Eurosport_IT : '??????????????, ?????? ?????????????? ???? ???? ????????????????`?' Per noi sono stati 25 anni di pura felicità e vittorie Valentino, il tuo p… - NiNioo_7467 : RT @Gazzetta_it: “Valentino Rossi resterà il campione di tutti i tempi”, parola di Vasco - Dondolino72 : RT @RivistaUndici: Valentino Rossi è stato l’icona pop di cui avevamo bisogno -

La notizia del ritiro diha fatto il giro del mondo e tutti, amici, avversari e sportivi in genere, (da Stoner a Biagi , passando per Marquez ) hanno voluto rendergli omaggio con un messaggio. Non poteva ...Fabio Quartararo non vuole prendersi rischi e al momento è quindicesimo, nelle retrovie, Dani Pedrosa e Cal Crutchlow che in passato hanno scritto pagine di storia di questo sport ma ...Non si fermano i messaggi di commozione da parte di tutto il mondo, sportivo e non, per l'annunciato ritiro di Valentino Rossi dai circuiti ...Roma. Basta così. Senza troppi rimpianti. A 42 anni Valentino Rossi toglie il gas alla sua passione più grande. Ha deciso di scendere di sella a fine stagione. Inutile continuare a stare nelle retrovi ...