Salernitana, non solo Caprari: il mercato è pronto a decollare

Tempo di lettura: < 1 minuto

Il mercato della Salernitana entra nel vivo e Castori gongola. Dopo settimane di incertezza, l'arrivo di Bonazzoli sembra aver dato lo slancio al club granata che è pronto a piazzare colpi di spessore. La chiusura con Caprari sembra ormai vicina e dalla Sampdoria potrebbe arrivare anche il difensore centrale mancino classe '98 Chabot, inserito nella trattativa che porterebbe l'ex Benevento a Salerno con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Nel mirino del direttore sportivo Fabiani sarebbero finiti anche il difensore Martin Caceres, svincolatosi dalla ...

