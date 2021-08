Pd | De Pierro torna all’attacco | “Non sono legittimati a dire che il simbolo è con loro”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Gruppo Consiliare del PD del comune di Benevento, a firma di Francesco De, Raffaele Del Vecchio e Cosimo Lepore. “La decisione del Segretario Nazionale, On.le Letta, di inviare nel Sannio un Commissario ad acta per procedere alla convocazione dell’Assemblea Provinciale, affinché, oltre alla elezione del nuovo Presidente del Partito, si definisca “la linea politica da assumere in vista delle prossime elezioni amministrative”, dimostra – senza timore di smentita – che il gruppo dirigente del PD vicino alle posizioni dell’On.le De Caro, oltre a tacere per furbizia questo piccolo ...