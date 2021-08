LIVE – Tokyo 2020, ginnastica ritmica: qualificazioni individuali con Baldassarri e Agiurgiuculese (DIRETTA) (Di venerdì 6 agosto 2021) La DIRETTA testuale delle qualificazioni individuali di ginnastica ritmica ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. E’ il momento dell’esordio per la ginnastica ritmica alle Olimpiadi. Alle ore 3.20 italiane (ore 10.20 in Giappone) Alexandra Agiurgiuculese e Milena Baldassarri scenderanno in pedana all’Ariake Gymnastic Centre di Tokyo per conquistare un posto nelle finali. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE LE qualificazioni IN ... Leggi su sportface (Di venerdì 6 agosto 2021) Latestuale dellediai Giochi Olimpici di. E’ il momento dell’esordio per laalle Olimpiadi. Alle ore 3.20 italiane (ore 10.20 in Giappone) Alexandrae Milenascenderanno in pedana all’Ariake Gymnastic Centre diper conquistare un posto nelle finali. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE LEIN ...

Advertising

infoitsport : LIVE - Tokyo 2020, karate: kumite maschile -75 kg con Luigi Busà (DIRETTA) - infoitsport : RISULTATI KARATE/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: Mattia Busato eliminato nel kata - infoitsport : LIVE Karate, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: una vittoria e una sconfitta per Luigi Busà - infoitsport : LIVE - Pentathlon ranking round scherma femminile con Sotero e Micheli, Tokyo 2020 (DIRETTA) - infoitsport : LIVE Pentathlon, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Micheli sfortunata nell'equitazione, Sotero sogna! -