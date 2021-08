Italia, sei nella storia: a Tokyo battuto il record di medaglie (Di venerdì 6 agosto 2021) La spedizione dell’Italia Team a Tokyo 2020 è nella storia. Con la 37esima medaglia (prenotata da Busà che è approdato in semifinale nel karate) gli azzurri firmano il nuovo record di medaglie in un Olimpiade, superando le 36 conquistate ai Giochi di Los Angeles nel 1932 e a quelli di Roma nel 1960. Un risultato incredibile per la Nazionale Italiana, che nonostante la delusione nella scherma vede una grandissima atletica sul tetto del mondo con gli ori di Jacobs, Tamberi, Stano e Palmisano. Storico anche l’oro nell’inseguimento maschile su pista del ... Leggi su sportface (Di venerdì 6 agosto 2021) La spedizione dell’Team a2020 è. Con la 37esima medaglia (prenotata da Busà che è approdato in semifinale nel karate) gli azzurri firmano il nuovodiin un Olimpiade, superando le 36 conquistate ai Giochi di Los Angeles nel 1932 e a quelli di Roma nel 1960. Un risultato incredibile per la Nazionalena, che nonostante la delusionescherma vede una grandissima atletica sul tetto del mondo con gli ori di Jacobs, Tamberi, Stano e Palmisano. Storico anche l’oro nell’inseguimento maschile su pista del ...

