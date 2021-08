Italia oro 4×100 alle Olimpiadi, Tortu in lacrime – Video (Di venerdì 6 agosto 2021) Filippo Tortu taglia il traguardo della 4×100 e scoppia a piangere. Lo sprinter azzurro, ultimo frazionista nella finale della staffetta alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha messo la sua firma sull’oro dell’Italia con una grande rimonta sul britannico Nethaneel Mitchell-Blake che lo precedeva prima del traguardo. Le immagini di Eurosport lo mostrano in lacrime subito dopo l’arrivo, un pianto liberatorio dopo la beffa ai danni dei britannici, battuti per un solo centesimo. Cosa ci state regalando ragazzi ???? pic.twitter.com/MlgYKCKpZF — Eurosport IT (@Eurosport IT) August 6, ... Leggi su italiasera (Di venerdì 6 agosto 2021) Filippotaglia il traguardo dellae scoppia a piangere. Lo sprinter azzurro, ultimo frazionista nella finale della staffettadi Tokyo 2020, ha messo la sua firma sull’oro dell’con una grande rimonta sul britannico Nethaneel Mitchell-Blake che lo precedeva prima del traguardo. Le immagini di Eurosport lo mostrano insubito dopo l’arrivo, un pianto liberatorio dopo la beffa ai danni dei britannici, battuti per un solo centesimo. Cosa ci state regalando ragazzi ???? pic.twitter.com/MlgYKCKpZF — Eurosport IT (@Eurosport IT) August 6, ...

